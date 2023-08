Nordic Fibreboardi enamusaktsionär jaguneb ja aktsiad lähevad jagamisele

NFB Pärnu Holdings OÜ osanikud on Stetind OÜ ja Joakim Johan Helenius, kes on ka Pärnu Holdings OÜ osanikud ning mõlemas äriühingus jaotuvad osalused osanike vahel 50/50.

Jagunemise tulemusena jääb Pärnu Holdings OÜ omandisse 842 640 Nordic Fibreboardi aktsiat (18,729% kõigist Nordic Fibreboard AS aktsiatest) ja NFB Pärnu Holdings OÜ omandisse 1 750 135 Nordic Fibreboard AS aktsiat (38,90% kõigist Nordic Fibreboard AS aktsiatest).