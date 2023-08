Tupperware käitub igati meemiaktsiale kohaselt, aktsia langusele panustajad said valusa löögi

Meemiinvestorid läksid karistama aktsia langusele panustajaid, kes laenasid aktsiad ja müüsid need, lootes aktsia kukkumise järel aktsiad odavamalt tagasi osta ja laenatud aktsiad tagastada. Analüüsifirma Ortex hinnangul on Tupperware vabades kätes olevatest aktsiatest 30 protsenti lühikeseks müüdud. Viimase kolme nädalaga on langusele panustajad kaotanud 33 miljonit dollarit.