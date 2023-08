Miljardär lahendas mõistatuse, miks karmist rahapoliitikast hoolimata on majandus jalul

Miljardärist riskikapitali ettevõtte Bridgewater Associatesi asutaja Ray Dalio kirjutas pikas LinkedIni postituses, kus on vead.

Tema sõnul toimus suur rikkuse ülekanne erasektorisse. Seetõttu on kodumajapidamiste rahaasjad korras, mida ei saa küll öelda valitsuste kohta.

Kuigi intressitase on 22 aasta kõrgeim ja USA keskpank jätkab inflatsiooniga võitlemist, peab USA majandus vastu.

USA teise kvartali majanduskasv ületas analüütikute ootuseid, inflatsioon jaheneb kiiresti ja tööpuudus püsib stabiilselt alla nelja protsendi.

Selle üle on palju vaieldud, et kuidas erinevad pusletükid majanduses ei sobi kokku.

Dalio sõnul korraldas valitsus endalt ja keskpangalt ning valitsuse võlakirjade hoidjatelt suure rikkuse ülekande erasektorile ehk kodumajapidamistele ja eraettevõtetele.

«Seetõttu ei vasta erasektor USA keskpanga ülikiirele rahapoliitika karmistamisele,» kirjutas ta. «Koordineeritud valitsuse manöövri tõttu on erasektori bilansid ja sissetulekud suurepärased ning valitsuste omad kohutavas olukorras.»

Teisisõnu võttis valitsus laenu ja keskpank trükkis raha, mille tõttu nende bilansid on halvenenud ja inflatsioon on tõusnud. Kes sai tulu? Erasektor.

Kuigi USA keskpanga inflatsioonivastane võitlus on kukutanud nii võlakirju kui aktsiaid ning on mõnes majanduse osas, nagu ärikinnisvaras, toonud kaasa lööke, on erasektori netovara kasvanud ja tööpuudus kahaneb jätkuvalt, märkis Dalio.

Siiski hoiatas ta, et USA valitsuse võlakoorem on väga suur, kirjutab Business Insider.

«Nii nagu eraisikud ja ettevõtted peavad valitsused teenindama laenumakseid ja lõpuks maksma põhisumma tagasi,» ütles ta. «See on valus. Ainus erinevus valitsuse ja eelnevate vahel seisneb selles, et valitsused saavad konfiskeerida rikkust läbi maksude ja keskpankade rahatrüki. Me peame eeldama, et valitakse selline tee.»

Dalio nägemus on selline, et kui intressikulud kasvavad edasi, peab valitsus müüma veel rohkem võlga, et katta kasvanud intressimaksete kulusid. «Ja sedasi me jõuame isevõimenduvasse võlaspiraali,» lausus ta.

See polnud muidugi esimene kord, kus miljardär jagas sellist hoiatust.

«Ma arvan, et me oleme täiesti klassikalise suure võlatsükli kriisi täiesti alguses,» rääkis ta juunis Bloombergi konverentsil. «Meil on võla pakkumise-nõudluse auk, kus luuakse liigselt võlga ja on vähe võla ostjaid.»