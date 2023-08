Elron sipleb endiselt kahjumis

Tänavu teises kvartalis teenindas Elron üle 2 miljoni reisija, mis on aasta varasemast 5 protsenti enam. Reisijad on hakanud linna sees rohkem ronge kasutama, kuna Tallinnas toimuvate mastaapsete tee-ehituste tõttu on tegemist kõige kiirema transpordiviisiga pealinnas. Samuti mõjutab reisiotsuseid aprillikuu lõpust muutunud ja paranenud läänesuuna rongide sõiduplaan.