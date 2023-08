Tallinna kütusehinnad kappavad Riia ja Vilniuse omadel eest

Circle K reedesest Balti riikide pealinnade hinnavõrdlusest selgub, et eelmise nädalaga võrreldes tõusid Tallinnas tõusid bensiini hinnad 5 senti, diisli hind aga 10 sendi võrra.

Riias tõusid 95 miles bensiinikütus 4 senti, 98 miles plus 2 senti ja diislikütuse hind 3 sendi võrra.

Vilniuses tõusid nii 95 miles kütuse hind kui ka 98 miles plus hind 2 sendi võrra. Diislikütuse hind tõusis 5 sendi võrra.

98 miles plus bensiini hind oli Tallinnas 1,829 eurot ehk 11,5 sendi võrra rohkem kui Riias ja 16,6 senti rohkem kui Vilniuses.

Hinnatõusu põhjenduseks tuuakse toornafta hinna kerkimise 82 US dollarini barreli eest. Hinnatõusu toetavad Saudi Araabia, OPEC+ ja Venemaa tootmiskärped.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on peamine roll nafta hinnatõusus OPEC+ ja Venemaa tootmiskärbetel, mis vähendavad pakkumist turul, ning USA pankade tugevad kvartalitulemused, mis kasvatavad ootusi, et USA suudab majanduslangust vältida.

Nafta hinnale annab hoogu ka USA nafta laovarude kahanemine ja nõudluse kasv. „Nõudluse kasvu on oodata ka Hiinas, kuna lähiajal plaanitakse rakendada erinevaid meetmeid sisemise tarbimise taastamiseks ja suurendamiseks,“ rääkis Sassi.

Maailmaturu nafta hinda hoiab aga tagasi Hiina nafta tootmise kasv. „Hiina naftatoodang on 2023. aastal olnud viimase 8 aasta kõrgemail tasemel ning Hiina on 4,3 miljoni barreliga päevas praegu maailma viies suurim naftatootja,“ sõnas Sassi selgitades, et nafta toodangu suurendamine Hiinas suurendab pakkumist turgudel ja alandab seega ka toornafta hinda.