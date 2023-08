Indrek Kasela: loodan, et eestlased kopeerivad Leedu pangamaksu

«Kust tuli Eesti edukus? Ja miks Eesti oli kunagi nii-öelda suur lipulaev? See ei olnud sellest, et äkki tuli sada kilplast kokku ja nad ehitasid mingi maailma unikaalsema asja. Ei, see tuli sellest, et me vaatasime, kuidas teised tegid. Jüri Mõis on tunnistanud, et nad võtsid voldikud pangast ja vaatasid, kuidas panka tehti. Nii toimus see paljude asjadega, oli see siis erastamine, maareform või mis iganes. Täna on tekkinud selline olukord, mis on minu meelest juurpõhjus: kui me vaatame tänast poliitilist eliiti, siis nad ei tule maailma ülikoolidest, vaid Rae vallast. Ja neil puudub kogemus ja suhtlusvõrgustik väljapool. Ametnik suhtleb ametnikuga, tekib selline pettekujutelm, et nii asjad ongi või ta on maailma kõige targem. Targa inimese tunnus on see, et ta kuulab endast targemaid,» rääkis Kasela.