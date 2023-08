Läbimurre ⟩ Esimene eestlane jõudis Lidli juhatusse

Liina Kippasto oli nelja aasta eest üks esimesi Lidl Eestis tööle asunud eestlasi. Tal on enam kui 25 aastat müügi- kui personalijuhtimise valdkonna kogemust erinevatest rahvusvahelistest ettevõtetest, nagu Eesti Statoil, Baltika Group ja Tamro Baltics.

Lidl Eesti juhatuse esimees Maciej Urbanski rõhutas, et üheks Lidli suurimaks tugevuseks rahvusvahelise ettevõttena on erinevate kogemuste ja taustade mitmekesisus, mida iga meeskonnaliige endaga kaasa toob.

«Lidlile on äärmiselt oluline edendada naisi ärijuhtidena ning naistel omavad juba üle poole juhtivatest ametikohtadest,» tõdes Urbanski. «Liina on olnud kogu meie Eesti meeskonna ehitamise üks peamisi võtmeisikuid. Nii tema erialaseid teadmisi ja kogemusi kui kohaliku turu tundmist on raske üle hinnata.»