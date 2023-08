SEB-s saab investeerida tehisintellekti tehnoloogia fondi

«Tehisintellekti tehnoloogia valdkond kasvab kiiresti ja erinevaid tehisaru lahendusi integreeritakse aktiivselt üha enamate ettevõtete igapäevatöösse. Seetõttu näeme, et selle tegevusala ettevõtetel on suur kasvupotentsiaal. SEB Artificial Intelligence fondiga pakume klientidele võimalust sellesse valdkonda raha paigutada ja ühtlasi kohandame oma fondivalikut, et pakkuda klientidele temaatilisi investeerimisvõimalusi, mis keskenduvad uuenduslikele valdkondadele,» sõnas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

SEB investeerib fondi kaudu tehisintellekti tehnoloogia valdkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse, mis on ühtlasi ka kvaliteetsed kasvuettevõtted. See tähendab, et fondivalitsejad otsivad parimaid hea kasumlikusse ja ärimudeliga ettevõtteid, millel on potentsiaal ka edasiseks kasvuks. Teise olulise kriteeriumina peavad ettevõtted järgima kõrgeid eetikanõudeid.

«Kuna tehisintellekti tehnoloogia ja arendamisega tegelevad ettevõtted tegutsevad võrdlemisi uuel ja suure potentsiaaliga alal, siis nende kohta käivad hinnangud on kõrged. Tuleks aga arvestada, et selliste ettevõtete riskid võivad sealjuures samuti olla märkimisväärsed ning ei tohiks unustada, et enne investeerimist on muu hulgas oluline hinnata fondiosaku sobivust oma eelistuste ja võimalustega ning riskitaluvust. Nende ettevõtete aktsiahinnad võivad eelmainitu tõttu turu keskmisest rohkem kõikuda,» täiendas Koplimäe.

Fond investeerib globaalselt

Esialgu koosneb fond investeeringutest umbes 40 ettevõttesse ja kavas on hoida seda numbrit samal tasemel, et vara oleks võimalik hoolikalt jälgida. Fondil ei ole piiranguid ettevõtete suurusele, kuid hetkel domineerivad seal suured ettevõtted. Samas säilib võimalus kaasata ka väiksemaid alustavaid ettevõtteid erinevatest niššidest, mis võivad selles uues valdkonnas edaspidi tekkida. Fond investeerib globaalselt ja võib investeerida nii arenenud maailma turgudel kui ka arenevatele turgudel.