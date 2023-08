Teenida saab ka kaheeuroste hindadega: DJ Kalle Kukk võttis oma ööklubist korraliku dividendi

Ettevõtte omanikud on võrdsetes osades Margus Lill ja Kalle-Ants Kukk, kes on tuntud kui DJ Kalle Kukk ja ansambli Caater liige.

Pandeemia andis hoobi, kuid ei viinud kahjumisse

Majandusaasta aruandes on kirjas, et 2022. aasta oli ettevõttele edukas ning peale pandeemia lõppu leidsid kliendid klubi taas üles. Märgitakse, et külastatavus ei olnud küll sama hea kui enne pandeemiat, aga siiski said nad kasumlikult tegutseda. «2023. aastal jätkame tegevust ja investeerime natuke interjööri,» teatas firma esindaja aruandes.