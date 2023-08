JUULIKUU KRÜPTOTURUL ⟩ Suured krüptovaluutad langesid, väikesed tõusid

Üldine sentiment kogu krüptosektori osas tundub olevat äraootav – mitmed analüütikud on ennustanud, et suuremad liikumised on ees, kuid suuna osas on oldud eriarvamustel. Järgmisel aastal eesootav Bitcoini «pooldumine» pakub turuosalistele palju optimismi, sest ajalooliselt on pooldumistele eelnenud suuremat sorti hinnarallid.