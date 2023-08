Apple'i kasum tõusis vaatamata iPhone'i müügi vähenemisele

Apple'i kolmanda kvartali kasum oli 19,9 miljardit dollarit, mis on 2,3 protsenti suurem kui aasta varem. Tulud vähenesid taas, seekord 1,4 protsenti, 81,8 miljardi dollarini.

Apple teenis suuremat tulu ka Hiinas, mis on parem kui eelmises kvartalis, mil tulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes väiksemad.

Apple on kirjeldanud nende valdkondade müügi vähenemist kui makromajandusliku nõrkuse peegeldust, kuna hinnainflatsioon pingestab kodumajapidamiste eelarveid.

"Meil on hea meel teatada, et juunis toimunud kvartalis saavutasime teenuste valdkonnas kõigi aegade rekordilise tulude taseme, mida toetas üle miljardi tasulise tellimuse, ning me nägime jätkuvat tugevust arenevatel turgudel tänu iPhone'i jõulisele müügile," ütles tegevjuht Tim Cook.