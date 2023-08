Jan Palmériga seotud lennufirma napsas endale Nordica liinid

26. oktoobril toimub Arvidsjaurist Stockholmi viimane lend, mida Eesti kahjumlik riigilennufirma Nordica võib pidada enda omaks. Need kaks obskuurset lennuliini Põhja-Rootsis – lennatud on Stockholmist Galliväre ja Arvidsjauri linnakestesse – on pärast 2019. aastat, mil Tallinnast väljuvad liinid kahjumi vähendamiseks radikaalselt suleti ja äriplaani muudeti, olnud Nordica ainsaks sissetulekuallikaks. Nii Galliväres kui ka Arvisjauris on elanikke alla 10 000 ning võib arvata, et Eestist pärit inimesi ei sattu kummasegi just sageli. Kuid Nordica jaoks on need kohalike omavalitsuste doteeritud marsruudid – makstakse, sest ühendust Stockholmiga tahetakse hoida – olnud ilmselt piisavalt tulusad.