Samal ajal kui mõlema panga esimese poolaasta kasumid on võrreldavad kogu eelmise aasta kasumiga kokku, kerkis Coop Panga aktsia hind selle aasta seitsme kuuga (31. juulini) 6,7 ja LHV aktsia kaheksa protsenti.

Tundub, et osaliselt on mitmete aktsiate hinna kehvapoolses liikumises süüdi ettevõtete juhtkonna liikmed, kes on aktsiaid aktiivselt müünud.