Vähem elektrit, aga rohkem raha: Eesti Energia teenis pöörase kasumi

See tuli kokku nii, et esimeses kvartalis langes firma 118,6 miljoni euroni (-27,2% aastases võrdluses), korrigeeritud puhaskasum aga tõusis 142,6 miljoni euroni (+84,6%). Teises kvartalis oli normaliseeritud puhaskasum 50,6 miljonit eurot, mis on 52 protsenti enam kui mullu teises kvartalis, normaliseerimata puhaskasum aga 42,7 miljonit eurot.