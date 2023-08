CBD kanepiõli müüja: riigiametil pole ühtegi tõendit meie toodete kahjulikkuse kohta

CBD õlid on kannabidiooli sisaldavad tooted, mis ei kuulu narkootiliste ainete nimekirja, kuna ainel pole joovastavat mõju. «CBD õlid on Eestis ja kogu Euroopa Liidus seaduslikud,» selgitas Tölpt Postimehele ja lisas, et juhul kui kanep ja sellest tehtud tooted ei ole narkootilised, siis on nende omamine, tarvitamine ja müümine Eestis seaduslik.

«Lubatud on kanepiõisikute ja -lehtede söömine, toidus tarvitamine, leotiste tegemine, tinktuuride ja ekstraktide ning õlide tegemine. Samuti on lubatud kanepi CBD e-sigaretid ja nende müümine,» ütles ta.

Tölpt möönis, et ainuke hetkel praegu piirang Euroopa Liidus on see, et CBD õlisid tohib toiduna müüa ainult juhul, kui sellel on uuendtoidu luba.

Uuendtoit on toit, mida ei ole Euroopa Liidus toiduna olulisel määral tarbitud enne 15. maid 1997. a. Uuendtoidu turustamiseks on vaja Euroopa Komisjoni luba ning selle saamiseks on vaja Euroopa toiduohutusametile tõendada, et uuendtoit on ohutu. Allikas: PTA veebileht.

PTA esindaja Tölptiga ei nõustu. Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmus kinnitas Postimehele, et kanepilehtedest või -õitest saadud ekstraktid ehk CBD toodete müük on keelatud terves Euroopa Liidus, ka Eestis. Ta selgitas, et CBD õlid on loata uuendtoit, mida ei või Eestis ja Euroopa Liidus toiduna müügiks pakkuda.

Soomes tohib kanepiõli müüa?