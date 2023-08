Eesti Pank tahab ostukorvi hindade ümardamist lähima viie sendini

Müntide nõudluse suurenemine teises kvartalis on ootuspärane, kuna vajadus nende järele kasvab seoses paljude kontsertide, laatade, messide ja teiste suveüritustega.

Enim väljastati keskpangast 1- ja 2sendiseid käibemünte, mida anti ringlusse 3,5 miljonit tükki ja mille osakaal väljastatud müntide koguarvus moodustas 48 protsenti. See osakaal on olnud püsivalt suur läbi aastate.

1- ja 2sendiste suur emissioonimaht tuleb sellest, et neid münte kasutatakse peamiselt vahetusrahana, kuid seejärel jäävad need inimeste kätte seisma, sest uuesti maksmisel kasutatakse neid madala nimiväärtuse tõttu vähe. Samas on 1- ja 2sendiste tootmis- ja käitlemiskulud ning keskkonnamõju ebaproportsionaalselt suured võrreldes nende väärtusega sularahatsüklis.