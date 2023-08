Lõpuks teada, miks kogutakse automaksu! Võrklaev: raha läheb igale poole!

Võrklaev andis järgmise vastuse: «Mulle tuli üllatusena, et presidendil küsimusi on. Kui on, siis ta võiks lahkesti ühendust võtta. Praegu oleme seaduse väljatöötamise kavatsuse juures. See ongi see avalik debatt, mille kohta kevadel ette heideti, et seda pole. Ma nimetaksin seda ideede paljususeks. [...] Eesmärk on, oleme seda korduvalt väljendanud: vähendada autostumist, seotud kliimaeesmärgiga. [...] Ja küsimus oli, et kuhu läheb raha? See läheb riigieelarvesse, kus on 1,7 miljardi euro suurune auk. [...] Raha läheb igale poole!»