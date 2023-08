Läti lennundus õitseb ⟩ Riia lennujaama reisijate arv ületab ootusi

Sel aastal võib Riia lennujaamas teenindatavate reisijate arv ulatuda 6,6 miljoni inimeseni, mis on 300 000 võrra rohkem, kui tänavuses eelarves planeeritud, ütles riigiettevõtte Starptautiskā lidosta «Rīga» juhatuse esimees Laila Odiņa usutluses agentuurile LETA.

«Üldiselt võiksime selle aasta lõpetada 6,6 miljoni reisijaga. See on väga hea tulemus,» rõhutas Odiņa ja lisas, et tänavuses eelarves plaanis lennujaam teenindada ligikaudu 6,3 miljonit reisijat.