Peaministrite otsus: Balti riigid lahkuvad Vene elektrivõrgust plaanitust varem

«Töötame koos Leedu ja Lätiga selle nimel, et lõpetada igasugune sõltuvus Venemaa energiast. Venemaa agressioon Ukrainas ja energia kasutamine relvana tõestab, et Venemaa on ohtlik ja ettearvamatu riik ning seetõttu on Venemaa elektrivõrgus olemine risk Eesti tarbijale,» märkis Kallas.