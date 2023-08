Elmo lasi oma kaugjuhitava auto Helsingi tänavatele

«Mulle on Helsingi ja selle startup'ilik suhtumine alati meeldinud. Helsingi avatust uuenduslikele tehnoloogiatele tõestab see, et just Skandinaavias asutatakse suurimaid idufirmasid. Nende tegevust toetatakse valitsuse tasandil ja see võimaldab kahtlemata olla ettevõtetel ka edukam,» ütles Elmo asutaja ja tegevjuht Enn Laansoo Jr.