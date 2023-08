Karjääritõus ⟩ Rimi saab esimest korda naisjuhi

Metsa sõnul on Rimi Eesti juhtimine põnev väljakutse ja märkimisväärne vastutus sel põneval ajastul, mil klientidel on jaekettide suunas lisaks toidu ostmisele tekkinud ka väärtuste põhised ootused nagu jätkusuutlikkus ja roheline mõtteviis.

«Rimi on juba pikki aastaid tõestanud end vastutustundliku ja innovaatilise poekeskkonnana. Mul on äärmiselt hea meel, et saan olla osa sellest ning tuua oma rahvusvahelise kogemuse Eesti ühte suurimasse jaeketti, sest meie väärtused – turvatunne, jätkusuutlikkus ja mugavad lahendused – on just need, mida ma olen juhina alati kandnud,» rääkis Mets.