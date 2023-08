Vaesus pärsib eestlaste investeerimisvõimekust

Citadele panga juulis läbi viidud uuringust selgus, et 28 protsendil Eesti vastajatest puudus rahaline võimekus investeerimiseks. Lätis oli see protsent 23 ja Leedus 24.

Kolmandik investeerivatest inimestes pidas investeeringut tehes oluliseks seda, et investeeringut kasutataks roheliste algatuste rahastamiseks. Eriti oluliseks pidas investeeringut tehes roheprojekte neli protsenti vastanutest. Pigem oluliseks pidas rohekriteeriumit 29 protsenti vastanutest. Samas 64 protsendi investeerivate inimeste jaoks polnud oluline, kas nende raha läheb roheliste algatuste rahastamiseks.

Lätlastest investoritest pidas väga oluliseks, et nende raha läheb roheprojektide hüvanguks neli ja pigem oluliseks 38 protsenti vastanutest. Pea pooled ehk 49 protsenti lõunanaabritest vastanutest ei pidanud enda investeeringute juures oluliseks roheaspekti.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen nentis, et inflatsioon oli kolmes Balti riigis kõige kõrgem just Eestis ning hinnatõus on eestlaste rahakotti ka kõige enam tühjendanud.