Suurpangad teenisid eelmisel aastal hiiglaslikke summasid rubladega kaubeldes

Kuna Armeenia ja Kasahstani pangad tegutsesid vahendajatena, said Wall Streeti pangad neid odavaid dollareid tasu eest omandada ja seejärel müüa neid kõrgemate hindadega Venemaalt põgenevatele ettevõtetele.

Ükski neist ei ole rikkunud mingeid rahvusvahelisi sanktsioone, samuti ei ole ühtegi institutsiooni süüdistatud väärkäitumises. See strateegia on mitmes mõttes aidanud tagada Venemaalt lahkuvatele ettevõtetele vajalikku likviidsust.

Hetkel toimub selline kauplemine jätkuvalt, isegi kui sõja esimese aasta kõrged hinnavahed on vahepeal mõõdukamaks muutunud, ütles Bloomberg. Rubla tasemed Venemaal ja väljaspool seda on vähenenud, samal ajal kui Venemaa president Vladimir Putin muudab välisfirmade riigist lahkumise palju raskemaks.

Kuid rubla hinnaerinevus on endiselt piisavalt suur, et Wall Streeti pankade jaoks oleks see ka praegu tasuv, ütlesid allikad Bloombergile.