Seakatku juhtumid esialgu sealiha hinda ei kergita

Potisepp rääkis BNS-ile, et sealiha hinna määrab maailmaturu hind, mis on viimastel kuudel tõusnud viimse 20 aasta kõrgeimale tasemele. Sealjuures ei näita hinnatõus raugemise märke. Üheks põhjuseks ongi tema sõnul erinevates maades levivad loomataudid, eelkõige Aafrika seakatk. Koduste sigade Aafrika katku juhtumite kohest mõju toiduliidu juhataja Eesti tarbijatele aga ei näe.

Toiduainetööstuse liidu juhataja märkis, et küll sai seda mõju tunda Euroopa Liit, kui Hiinas möllas mõni aeg tagasi Aafrika seakatk ning hukati miljoneid sigu. «See viis küll sealiha hinna üles, sest Hiina hakkas sisse ostma Euroopa Liidu sealiha ning nõudluse suurenemine ja pakkumise vähenemine viis hinna üles,» selgitas ta.

Juulikuus tuvastati Võrumaal Rõuge vallas 116 seaga farmis sigade Aafrika katk, mistõttu tuli kõik sealsed sead hukata. Põlvamaal HKScani tütarfirmale kuuluvas üle 9000 seaga Lutsu farmis tuvastati samuti sigade Aafrika katk ja ka kõik sealsed sead hukati.

Potisepp tõi välja, et sealihaga omavarustatus Eestis on üle 70 protsenti – seega vajame lihatoodete tootmiseks lisaks kodumaisele ka importliha. «Seetõttu üle 9000 sea hukkamine loomulikult vähendab kodumaise sealiha kättesaadavust. Eriti rängalt mõjub see seafarmi omanikule, nii psühholoogiliselt kui ka äriliselt,» tõdes ta.

Toiduliidu juht rõhutas, et globaalses maailmas elades ja palju reisides, tuleb ka edaspidi ja üha rohkem arvestada levivate looma- ja linnutaudidega. «Ma ei usu, et farmerid lausa kardavad, aga risk ju jääb. Ettevõtted teevad kõik võimaliku, et tootmistesse viirused/taudid ei jõua, kuid nagu näete – ikka jõuavad! Täidetakse biohutusnõudeid, instrueeritakse töötajaid, järgitakse rangeid hügieeninõudeid,» rääkis ta.