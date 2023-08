Töötukassa: pange vaim valmis, sügisel hakkab töötus kasvama

Kui suvi aitab harilikult inimestel lisatööd leida, siis tänavu suvel on töötus pidevat kasvu näidanud. «Töötuid oli juuli lõpus umbes 51 000, töötuse määr 7,6%. Sel suvel on töötus kogu aeg vaikses kasvus olnud, nii ka juulis. Tavapäraselt kevadel-suvel töötus väheneb (hooajatööd jmt), aga sel suvel on see tööpakkumiste vähesuse tõttu pigem paigal püsinud või kasvanud,» rääkis töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

«Üldiselt on tööle liikumine suve kohta olnud päris hea. Juulis läks tööle pisut enam kui 4000 registreeritud töötut (möödunud aasta juulis oli see arv ca 4800). Tihti mõtlevad inimesed, et suvel puhkan, eks sügisel vaatab. See pole just parim mõte, sest töö leidmine, kandideerimine võtab aega ja tihti rohkem, kui inimene alguses arvab. Kuna tööpakkumiste arv on sel aastal vähenenud, siis võiks inimesed ka suvel aktiivselt tööd otsida,» rõhutas Koppel.