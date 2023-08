Rimi juht: kodulaenu maksta ja lapsi kasvatada poetöötaja palgaga ei saa

Hiljuti tegi konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee avalduse, teatades nendeni jõudnud info põhjal, et jaekaubanduse marginaalid on suureks läinud. «Lugesime, et jaeettevõtete marginaalid on kasvanud. Praegu on suvepuhkused, aga pärast seda on plaanis teha järelepärimiste ring,» lubas Pärn-Lee.

«Veel ei ole konkurentsiamet uksele koputanud, aga loomulikult on nad teretulnud oma tööd tegema,» ütleb selle plaani kohta Padumäe. Mis marginaalidesse puutub, siis tema andmetel need küll läinud aastal kasvasid, kuid tänaseks on juba väiksemad. Pealegi – kui jaekaubandusettevõtted väänavad mujal Euroopas välja 3-4% kasumit, siis Eestis on see number paar protsenti. «Marginaalid läksid kõrgemaks, kui aasta tagasi algas energiakriis, kulud läksid üles ja kõik vaatasid oma hindadega, kuidas kulubaasi katta. Tänaseks on hinnad stabiliseerunud, näeme, et paljudes kaubagruppides võiks hinnad alla tulema hakata,» lubas Padumäe.