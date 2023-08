Parempoolsed siplevad võlgadega inkassos

Postimees kirjutas ka juunikuus, et Parempoolsed sattusid Perlingu nimega Julianuse musta nimekirja. Toona ütles Perling, et ta ei ole asjaga kursis.

Erakonna aseesimees Kristjan Vanaselja täpsustas, et inkassoni jõudis Omniva valimisaegne võlg. «Sellega me kursis polnud, et nad meid reklaamivad,» sõnas ka tema. «Me oleme nendega küll ühenduses olnud ja otsinud lahendust, kuidas me saaks maksegraafiku kokku leppida, aga eks nemad teevad oma tööd ja meie peame suutma lahenduse leida, kuidas kõik oma võlgnevused kiiremas korras ära lahendada ja kustutada,» rääkis erakonna rahaasjadega tegelev Vanaselja.