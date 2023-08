NyxAiri juht: Nordicat poleks tohtinud üldse luua

Ojamets tõdes BNSiga rääkides, et praegu on keeruline sel teemal hinnanguid anda. «Lennundus on konkurentsitihe valdkond. Selleks, et Eestist saaks väljapoole lennata, ei oleks vaja olnud maksumaksja raha eest lennuettevõtet luua – kui on lennata soovijaid, siis on ka vedajaid,» rõhutas ta.