Swedbank tõstis Apranga aktsia hinnasihti

Apranga plaanib 2023. aastal müügitulu kasvatada 5 protsendi võrra ehk 308 miljoni euroni koos käibemaksuga, mis tähendab, et umbes 48 protsendi planeeritud käibest teeniti juba esimesel poolaastal. «Viimase 10 aasta jooksul, välja arvatud 2020. aasta, mida mõjutas negatiivselt pandeemia, moodustas Apranga esimese poolaasta müügitulu keskmiselt ligi 44 protsenti aastasest kogukäibest. Meie hinnangul viitab see asjaolule, et ettevõte ei ole mitte ainult teel oma eesmärgi saavutamiseks, vaid on ka heas positsioonis selle ületamiseks,» kirjutas Aljas.