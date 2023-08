G4S hoiatab petiste eest, kes tulevad koduhoovi tööd küsima

Lisaks on viimastel nädalatel on sagenenud omakorda jalgrataste vargused trepikodadest.

Üle-eelmisel nädalal käis üks mees Tallinnas Pärnu maanteel korterelamute maa-aluses garaažis luusimas ja varastas jalgratta ning haaras kaasa ka tööriistakasti. Mees jäi ühele majaelanikule vahele, kuid rabeles end lahti ja pääses minema.

Mõned päevad hiljem naasis sama mees varahommikul koos kapuutside ja kaetud nägudega kaaslastega, et kaasa viia juba kaks elektrijalgratast. Ratastel polnud küll akusid peal ja need olid lukus, kuid tugevad mehed viisid rattad ikkagi seljas minema.

Kui kellelegi pakutakse ilma akudeta elektrirattaid müügiks, siis uurige kindlasti tausta ja teavitage kahtluse korral politseid, teatab G4S.

«Hinnaline jalgratas varastati hiljuti ka Kristiine linnaosas ühest korterelamu trepikojast. Tuletame siinkohal meelde, et jalgratta ja muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine ei ole turvaline ja on tegelikult vastuolus ka tuleohutusnõuetega, seega rattaid tuleks hoida panipaikades, kuhu saab lihtsalt paigaldada valvesüsteemi ehk liikumisandurid, magnetandurid vms,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.

«Ühtlasi tuleks arvestada ka sellega, et kui vargad on juba teinud endale selgeks, millal on teie trepikojas kõige parem aeg rattavarguseks, siis on suur oht, et peagi võivad nad tungida ka korteritesse,» lisas ta.

Politsei: «tööotsijad» hulguvad majade vahel

Põhja prefektuuri Lääne-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Raigo Prants tõi välja, et suvel on sagenenud ka teated politseile, kus vihjatakse, et välismaalased otsivad kohalike elanike käest tööd või luusivad niisama majade vahel ringi.

«Igal aastal enne suveperioodi tuleb Eesti tänavatele ja kaupluste parklatesse Lõuna-Euroopa päritolu inimesi, kelle kavatsused ei ole head,» räägib ta.