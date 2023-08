Moelooja Reet Aus sai Boltilt lepingu

«Millest väga ei taheta rääkida, on see, et tekstiilitööstuse mõju on suurem kui mere- ja lennutranspordil kokku,» ütles Aus. Ta tervitab saabuvaid euronõudeid ka seetõttu, et siis kaob ära tarbijate petmine igat masti võltssertifikaatidega – see tähendab, et kus väikegi protsent orgaanilist puuvilla sees, saab panna särgile kirja organic.

Kuna Euroopasse töösuts ise ei tule, siis mis on meie roll? «Suurem osa rõivastest tarbitakse ja disainitakse ikka heaoluühiskonnas. See, et me väljaspool toodame, ei vabasta meid vastutusest. Aga meil pole praegu isegi tootja omavastutust,» ütles Aus.

Rõivatööstuse tulevikku näeb Aus järgmiselt: esiteks, tuleb ära kasutada olemasolevad materjalid, teiseks tuleb püüda ümber töödelda, mida saab, ja kolmandaks on monomaterjalid. Näiteks puidukiust valmistatud rõivad. Ja parandamine.

«Inimesed on täiesti ära unustanud, et asju saab ka parandada!» jätkab Aus. «Me tegime Tallinnas parandustöökoja ja mulle ei tee mitte miski nii head meelt, kui tuleb 40+ mees, isegi mitte väga kalli pintsakuga, millel on sisevooder katki läinud ja laseb selle meie juures ära parandada ja kannab seda veel 15 aastat!»