Moelooja Reet Aus sai Boldilt lepingu

Aus ütles, et tema ja Boldi koostöö sai alguse juba läinud suvel. «Me teeme üsna palju B2B rõivast. Koostöö Boldiga oli erakordselt meeldiv,» ütles Aus.

Bolt saab Ausi käest peamiselt T-särgid ja kotid, kõik kas taaskasutatud materjalist või sertifitseeritud puuvillast. Asjad tehti osaliselt valmis Poola tehases. «Protsess oli pikk, alles nüüd saadame laiali,» rääkis Aus.

Aus ise laiendab äri: Zalandoga siseneti veel 11 turule.

Küsimuse peale, kuidas Eesti moetööstusel ja disainil läheb, vastab Aus, et disainil läheb väga hästi – viimase 15 aasta jooksul on see päriselt maailma jõudnud. «Moetööstus... no suurt moetööstust enam Eestis, aga ka Euroopas pole. Toodame suuresti väljaspool, Türgis, Bangladeshis. Meie toodame seal sellepärast, et seal tekivad ka jäägid, aga tegelikult pole ka enam oskusi ega teadmisi.»

Aus tõi näite, et Bangladeshis investeeritakse valdkonda väga palju. «Tööstus Euroopasse tagasi ei koli. Eesti on teinud ehk mitte just väga strateegilise otsuse moetööstus välja suretada. Kuigi see on üks suur valdkond Euroopa Liidu jaoks peale energeetika,» viitas Aus.

Enamik meist küll ei tea, aga 2025. aastal tahaks Euroopa Liit ära kaotada kiirmoe ning muuta rõivastele kohustuslikuks omamoodi passi: kust on tooraine pärit, kus on see tehtud. «Tervitame väga seda algatust, aga paljud ettevõtted ei suuda tarneahelat jälgida,» ütles Aus.