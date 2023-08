Börs alustas Clevoni aktsiate noteerimise lõpetamise menetluse

Clevoni aktsionärid võtsid teisipäeval üldkoosolekut kokku kutsumata vastu otsuse lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemine Tallinna börsil. Ehkki algselt lubas Clevon, et ostab õiglase hinna eest väikeaktsionäridelt nende aktsiad tagasi, siis nüüd lahkub ettevõte börsilt siiski väikeaktsionäre välja ostmata.

Oma poolthääle ettevõtte börsilt lahkumiseks andis kokku 15 aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 27 677 456 häält, mis moodustab ligi 93,2 protsenti aktsiatega esindatud häältest, teatas Clevon börsile.

Ettevõtte aktsionäride otsus ei too iseenesest kaasa automaatset aktsiatega kauplemise lõppemist. Selleks on täiendavalt vajalik Nasdaq Tallinna noteerimisorgani poolt kauplemise lõpetamise taotluse rahuldamine.

Börsilt lahkumist on ettevõte põhjendatud vajadusega kaasata täiendavat kapitali, mis on vajalik Clevoni põhitoote – Clevon 1 sõiduki ja selles sisalduva tehnoloogia edasiarenduseks, kuid mille avalik kaasamine nii praegu kui ka tuleviku raha kaasamise ringides on juhtkonna hinnangul äärmiselt vähetõenäoline. Seetõttu otsib Clevon potentsiaalseid investoreid börsiväliselt.