USA kaotas tippkrediidireitingu, investorid on mures

Reitinguagentuur langetas USA krediidireitingu AAA tasemelt AA+ peale. Miks see on oluline? Maailma majandus põhineb USA dollaril ja see omakorda USA valitsuse võimel teenindada suurt riigivõlga. Mistahes selle kahtluse alla panek võib lüüa värisema kaardimajakese.

Tegelikult on USA presidendid ja Kongress korduvalt andnud põhjust USA maksevõimet küsitavaks pidada seoses võlalae kisklemisega, mis kohati tundub vägikaikaveona, et kumb enne verest välja lööb ja järele annab. Võlausaldajatele selline tsirkus ei meeldi.

Kohe tuli hädakisa. USA rahandusministeerium leidis, et reitinguagentuuri otsus on vaieldav. USA valitsus on aastakümneid kulutanud palju rohkem, kui maksutulu seda lubaks. Puuduolev raha on võlakirjade vormis laenatud. Sisuliselt on üle võimete elatud.

Et see nüüd reaktsiooni tekitab, on osaliselt üllatav, osaliselt mitte. Kolmest reitinguagentuurist leiab nüüd kaks, et USA valitsus pole tippkrediidikvaliteediga. Standard & Poorsi hinnangul polnud USA valitsuse krediidireiting tipptasemel juba aastal 2011. Samas AA+ on väga kõrge krediidireiting.

USA aktsiaturul sellel sammul teisipäeval mingit jõulist reaktsiooni ei tulnud. Dow Jonesi tööstuskeskmine isegi tõusis 0,2 protsenti, Nasdaq langes 0,4 ja S&P 500 0,3 protsenti.

Hoopis tõsisem reaktsioon tuli kolmapäeval Aasiast. Jaapani aktsiaturg langes 2,3 protsenti, Hongkong 2,5 protsenti. Hiina aktsiaturg taandus 0,7 protsenti ja Austraalia 1,3 protsenti.