Inbank kaotas suure osa kasumist

«Inbank sõlmis 2023. aasta juunis lepingu 12,7-protsendise lisaosaluse omandamiseks sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group. Tehingu tulemusel kuulub Inbankile nüüd 65,7 protsenti ettevõttest. Usume, et autode müügi ja omamise harjumused muutuvad tulevikus suuresti. Suurendades osalust Mobires, on Inbankil võimalik neile muutustele otsesemalt kaasa aidata ja seeläbi pakkuda paremaid tooteid meie arvukatele partneritele ja klientidele,» selgitas Põldoja.

«Tõusvad intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul Inbanki finantstulemusi pärssinud. Sellegipoolest oleme otsustanud jätkata investeeringuid meie ettevõtte kasvu. Oleme edukalt sisenenud Tšehhi turule ja toome sel aastal turule mitu uut toodet, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvel- ja sülearvutite ning elektrijalgrataste renditeenuse. Kuigi tegutseme tõsiste turumuutuste ja enneolematute välissündmuste tingimustes, on see Inbankile 12. järjestikune kasumlik tegevusaasta,» lisas juhatuse esimees.