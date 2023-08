Itaalia tühistas SMS-i teel sadade tuhandete leibkondade sotsiaaltoetused

Alates teisipäevast tühistati sadade tuhandete itaallaste sotsiaaltoetused. Peaminister Giorgia Meloni valitsus oli otsustanud kehtestada rangemad tingimused nn Kodanikupalga saamiseks, mis hakkab kehtima 1. augustil. Meediateadete kohaselt mõjutab sotsiaaltoetuste tühistamine umbes 169 000 leibkonda. Abisaajad said sellest juba möödunud reedel tekstisõnumi teel teada.

Nüüdsest alates saavad Kodanikupalka ainult need leibkonnad, kus elavad alaealised, puuetega inimesed või üle 65-aastased pensionärid. Vaatlejate sõnul võidakse Kodanikupalga maksmine lõpetada veel 80 000 leibkonna puhul suve lõpus. Uued meetmed tabavad eelkõige riigi lõunaosa. Näiteks Napoli on linn, kus on kõige rohkem inimesi, kes saavad Kodanikupalka.