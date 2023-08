Kas kiire inflatsiooni aeg hakkab läbi saama?

Veel rohkem on inflatsioon aeglustunud Ameerika Ühendriikides, kus juunis kerkisid hinnad kolm protsenti ning juulikuiseks hinnatõusuks prognoositakse 2,8 protsenti, mistõttu on juba mitmeid nädalaid kestnud diskussioon, kas kiire inflatsioon on nüüdseks seljatatud ja hoogsa hinnatõusu aeg hakkab mööduma.

USA majandusteadlane Steve Hanke, kes on saanud hüüdnime Rahadoktor, ei usu, et kiire inflatsioon jääb kestma pikaks ajaks; see teeks sealse keskpanga Föderaalreservi ülesande ehk hinnastabiilsuse ja maksimaalse tööhõive kindlustamise keeruliseks.

«Unustage propaganda, mida me kuuleme, et Föderaalreservi nõukogu esimehel on keeruline ülesanne ja et see on pikaajaline lahing,» ütles Johns Hopkinsi ülikooli professor Hanke finantsuudiste telekanalile CNBC. «Mina arvan, et inflatsioon on ajalugu.»