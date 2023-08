Kinnisvaramaakler sai suure trahvi ootamatu tegevuse pärast

Fullerton ütles, et ta oli «täiesti sõnatu, šokis ja ehmunud», peamiselt seetõttu, et vahejuhtum leidis aset ajal, mil COVID-19 pandeemia tekitas endiselt suurt muret. Tema sõnul oli pandeemia põhjustanud nii tema vanemate kui ka tema ämmade surma.

Valus trahv

Varsti pärast intsidenti esitas Fullerton agendi kohta kaebuse, selgitades, et asi ei olnud niivõrd piimas, vaid pigem selles, et agent ei olnud talle oma tegevusest teada andnud.

«Ta ei jätnud isegi märkust ega öelnud meile, et see juhtus. Ma pidin sellest teada saama oma kaamera tõttu ja see on lihtsalt jube ja lihtsalt vale,» ütles ta. «See paneb sind kahtlema oma usalduses inimeste suhtes, kes külastavad su kodu.»