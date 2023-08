Hiina piirab jõuliselt pooljuhtmetallide ja droonide eksporti

USA valitsus on viimastel kuudel tegutsenud jõuliselt, et piirata Hiina ettevõtete juurdepääsu kõige moodsamatele pooljuhtidele. Hiina, kes püüab pooljuhtide tootmise ja väljatöötamise vallas iseseisvaks saada, näeb siin USA soovi sellel alal valitsev positsioon säilitada.

Ekspordipiirangud saadavad selge signaali, et Hiina käes on kogu võim selles ohtlikus mängus, kommenteeris analüütik James Kennedy ja lisas, et see on hiinlaste ühemõtteline sõnum USA-le.