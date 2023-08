Coca-Cola kasvatas Eestis jõudsalt kasumit, kuid palkadeks makstud summa vähenes

Ettevõtte müügitulu kasvas samal ajal aastavõrdluses 18,6 protsenti 30,8 miljoni euroni. Seejuures 97,9 protsenti ehk ligi 30,2 miljonit eurot käibest teeniti Eestist. 647 000 euroga lisandus Leedust teenitud tulu, selgub Coca-Cola HBC majandusaasta aruandest.

«Eesti tarbijad maksid Coca-Cola toodete eest kokku 30,8 miljonit eurot. Käibemaksu tasus ettevõte kokku 5,6 miljonit eurot. Coca-Cola süsteem panustas Eesti majandusse kokku 6,4 miljonit eurot maksude, palkade ja kasumina, mis moodustab 0,02 protsenti Eesti riigi sisemajanduse koguproduktist,» kirjutas ettevõtte juhtkond aruandes.

2022. aastal maksis Coca-Cola HBC Eesti dividende ligi 4,3 miljonit eurot, millega kaasnes 288 000-eurone tulumaksukohustus. Tütarettevõtetelt laekus aga dividende 3,9 miljonit eurot, sellest ligi 1,2 miljonit eurot SIA Coca-Cola HBC Latvialt ja 2,7 miljonit eurot UAB Coca-Cola HBC Lietuvalt. Bilansipäeva seisuga on ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasum ligi 4,3 miljonit eurot.

Palgatulu vähenes

Ettevõttes töötas mullu täistööajale taandatuna keskmiselt 59 inimest, kelle palgakulu oli ligi 2 miljonit eurot. Aasta varem oli 60 töötaja palk pea 2,2 miljonit eurot.

2022. aastal kuulusid ettevõtte tooteportfelli karastusjoogid Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero. Täiendavalt turustati Eestis Neptunase mineraalvett, Fuzetea jääteed, Cappy mahlu, Cappy Ice Fruiti nektareid ning mahlajooke, kaubamärkide Burn ja Monster energiajooke, Monsteri kaubamärgi valmis kohvijooke, Reigni BCAA lisandiga energiajooke ning Schweppesi toonikuid.

Ettevõtte imporditavate alkohoolsete jookide tooteportfelli kuuluvad Nemiroffi viinad, The Famous Grouse, Highland Park, The Macallan, The Glenrothes, Brugal. Neid tooteid tuuakse maale Ukrainast, Dominikaani Vabariigist ja Suurbritanniast.