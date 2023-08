Põhja-Tallinna esiräppar tuvastas, kuidas tema sotsiaalmeedia kontod muutusid häkkeritele haavatavaks

Samuti vähendab korralik viiruse- ja pahavarakaitse oluliselt ka õngitsuskirjade ohvriks langemist. «See on eriti oluline, kui sama arvutit kasutavad stuudios mitmed inimesed. Sina võid õngitsuskirja ära tunda, aga järgmine kasutaja ei pruugi,» märkis ta.

Teine samm on Tulemüüri teenus. See lahendus eeldab füüsilist seadet kontoris või stuudios, mille kaudu kogu internetiliiklus käib. Tulemüür tagab tõhusa, automatiseeritud ründetõkestuse mõlemal suunal – nii internetist kui ka sisevõrgust. Eriti tähtis on see ka kaugtöö tegijatele, sest võimaldab mugavat ja turvalist juurdepääsu üle krüpteeritud kanali (SSL VPN) ettevõtte siseteenustele ja infosüsteemidele.

Kontolt tasub pidevalt välja logida

Põhja-Tallinna kogemus näitas, kui oluline on jälgida, millises brauseris on sotsiaalmeediakonto sisse logitud ja kes sellele ligi pääsevad. Mõistlik on hoida konto pidevalt väljalogituna, isegi kui see tundub kasutajale tüütu. «Parem karta kui kahetseda. Parool peaks olema igas kohas erinev ja kindlasti ei tohiks olla kergesti äraarvatav,» annab Ormus nõu, lisades, et soovitatav on kasutada ka paroolide haldustarkvara LastPass, Bitwarden, 1Password, Dashlane ja KeePass.

«Kahjuks hakatakse riskide maandamisele mõtlema tavaliselt siis, kui need on juba realiseerunud.»

Samuti on tarvis masinale tõestada, et antud inimene on tõesti konto omanik – seda tehakse sama autentimise kaudu, millest ka Kask rääkis. «Turvalisuse huvides tasub oma kontosid alati kaitsta mitmeastmelise autentimisega, mis nõuab kasutajalt sisselogimisel enda tuvastamist erinevatel viisidel. Sisuloojate ja artistide jaoks on see eriti oluline, sest rünnaku korral on kaotus väga suur. Esimeseks astmeks võib olla näiteks salasõnaga sisselogimine ja teiseks astmeks koodi sisestamine, mille oled saanud SMSiga oma mobiiltelefonile,» rääkis Ormus.