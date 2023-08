Leedu lennufirma ostis Eesti kütuseettevõtte välja

«Oleme Eestis tegutsenud alates 2015. aastast ja näeme sellel turul suurt tulevikupotentsiaali. Usun, et Naftelf Eesti omandamine võimaldab meil oluliselt parandada oma konkurentsivõimet ja pakkuda oma klientidele veelgi paremaid tankimislahendusi,» ütles BGS-i tegevjuht Gytis Gumuliauskas pressiteates.

Naftelf Eesti AS jäi 2022. aastal ligi 30,8 miljoni euro suuruse müügitulu juures 126 200 euroga kahjumisse. Aasta varem oli ettevõte 9,7 miljoni euro suuruse käibe juures 215 600 euroga kahjumis.

BGS on osa Avia Solutions Groupist, mis on üks maailma suurimaid ACMI ehk õhusõidukite, meeskonna, hoolduse ja kindlustuse teenusepakkujaid, mille õhusõidukite pargis on 180 lennukit.