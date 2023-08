Pull möllab vaid valitud börsidel

Maailma majanduse käekäiku iseloomustava ning kohati ka ennustava väärtusega ostujuhtide indeks (PMI) on olnud alla kriitilise 50 taseme juba pikalt. Teadupärast näitab PMI seda, kas majandus on kasvamas või kahanemas ning see saadakse sektori juhte küsitledes. Kui indeksi väärtus on 50, siis on sektoris sama palju juhte, kes teavitavad tulemuste paranemisest, kui neid, kelle ettevõtte tulemused on halvenenud. Kui indeksi väärtus on alla 50, on ülekaalus need ettevõtted, mille tulemused on halvenenud.