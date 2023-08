Aitab kahjumist: Lux Express tahab Tallinna-Viljandi liini kinni panna

Vastava avalduse esitas ettevõte juuli lõpus regionaal- ja põllumajandusministeeriumile. Liinivõrgu direktor Ines Pensa palus ministeeriumil enne tähtaega kehtetuks tunnistada kaugbussiliini luba, mille alusel sõidab Tallinna–Paide–Türi–Viljandi buss. Bussifirmal on kavas, et 30. oktoobril väljub buss viimast korda Tallinnast kell 18.30 ning 31. oktoobril Tallinnast kell 8.30, Viljandist kell 7 ja 15.15.

Pensa selgitas, et kui Tallinna–Viljandi bussi pilet maksab viimase poolteise aasta jooksul järsult kasvanud kulude tõttu umbes 12 eurot, siis rongipileti hind on püsinud muutumatuna: interneti kaudu ette ostes 8,33 ja rongist ostes 9,80 eurot. Seega on bussi- ja rongipileti hinna vahe 30 protsenti.

«Kui enne koroonapandeemiat 2020. aasta alguses väljus Viljandist Tallinna iga päev kümme bussi, siis nüüd pärast Lux Expressi liini sulgemist jääb järele ainult neli igapäevast väljumist,» kirjutas Pensa. «Seega on riigieelarvest toetatud rongiliiklus – mille pileti hind on hoitud kunstlikult allpool turupõhiselt kujunenud bussipileti hinda – tinginud olukorra, kus Viljandi–Tallinna lõigult on kadunud viimaste aastatega 60 protsenti liinibusside väljumistest. Sellistes maksumaksja rahaga moonutatud turutingimustes ei ole ka Lux Expressil võimalik Tallinna–Viljandi bussiliini edasi teenindada.»