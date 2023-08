Kahjumis Nordicas viiakse läbi erikontroll

«Erikontrolli algatamise ajendiks on tänane olukord, kus Nordica majandusnäitajad on muutunud väga lühikese aja vältel tugevalt negatiivseks,» lausus Nordic Aviation Groupi üldkoosoleku rolli täitev kliimaminister Kristen Michal. «Paralleelselt tegevustega, mis on suunatud ettevõtte ümberpööramisele, soovime, et nõukogu selgitaks sõltumatu erikontrolli käigus välja ka kujunenud olukorra põhjused. Samuti peab erikontroll tuvastama, mis on ettevõtte kasumlikkuse eesmärkide mittetäitmise taga,» rõhutas ta.

Tema sõnul on olukord lennundusturul väga keeruline – hilinenud on liisitavad lennukid, millega Nordica pidi kliente teenindama, puudu on nii töötajatest kui tehnikast, lennukite hooldusajad on pikenenud, kasvanud on kõigi sisendite kulud. «Kõik need asjaolud kokku on viinud Nordica majandustegevuse kahjumisse,» nentis O'Brock.