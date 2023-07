Auvere elektrijaam on taas remondis

«Avarii põhjuseks on jaama probleemsed soojusvahetid, millest kaks tükki sai välja vahetatud möödunud aasta lõpus toimunud hooldustööde käigus. Lekked, mis olid avarii põhjuseks, ilmnesid veel seni vahetamata soojusvahetis. Teised kaks soojusvahetit on plaanis välja vahetada sügisese aastahoolduse raames,» ütles energiakontserni pressiesindaja Mattias Kaiv BNS-ile. Elekrtibörsile esitatud info järgi toimub sügisene hooldus tänavu 25. septembrist 28. oktoobrini.

Kaivi sõnul on elektrijaam siiski näidanud esimesel poolaasta väga head töökindlust, 94 protsenti, ning tootis tänavu kuue kuuga 0,7 teravatt-tundi elektrit, mis on 27 protsenti kogu Eesti elektritoodangust. Ligikaudu 40 protsenti Auveres toodetud elektrienergiast on toodetud uttegaasist ja jäätmepuidust, lisas ta.