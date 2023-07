Eesti ehitab Ukrainasse kolm orbudekodu

Eesti on varem ehitanud Žõtomõri moodullasteaia, mille valmimine võttis aega 180 päeva. Möödunud kuul kirjutasid Andrea Kivi ja Ukraina Zõtomõri oblasti kuberner Vitali Bunetško koostööleppe, mille alusel aitab Eesti taastada Malõni linnas purustatud silla. Peremajad on Eesti kolmas suurem investeering sinna piirkonda.

Vaata, millised olid konkursil auhinnatud projektid

Arhitektuurikonkursile laekus 17 kavandit, mille seast pälvis esikoha kavand «Hata» büroolt DAGOpen. Teise koha sai kavand «Ruut» büroolt molumba ja kolmanda koha kavand «Krestiki Noliki» büroolt Kuu.

Võidukavandi «Hata» autorid on Oleksii Volodymyrovych Pakhomov, Jaan Kuusemets, Anna Solts ja Oksana Buziak. Kavand on mõjusa ruumitunnetusega ning loob helge ja turvalise kodutunde. Hoone meenutab oma vormilt ja plaanilahenduselt traditsioonilist Ukraina elumaja, aga on lahendatud kaasaegses võtmes. Hoone on elementmajana hästi teostatav, aga ei mõju tüüpilise elementmaja. Kavandi puhul on kaetud lai spekter Davosi kvaliteedikriteeriume, mis aitavad tagada, et lapsed saaksid kasvada mitmekesises ja kvaliteetses ruumilises keskkonnas.

Foto: Kultuuriministeerium

Kavand «Ruut» büroolt molumba, autorid Karli Luik, Johan Tali, Oksana Šapovska, Maryna Kharlampova ja Harri Kaplan. Kavand on suurepärase plaanilahendusega ning väldib koridoripõhise tüpoloogia kasutamist. Läbi maja kulgev ühisala loob ruumiliselt mitmekesise eluruumi, mis võimaldab eri vanuse ja huvidega lastel segamatult aega veeta. Hoone on elementmajana hästi teostatav ja sobitub sellisena hästi kriisi konteksti.

Foto: Kultuuriministeerium

Kavand «Krestiki Noliki» büroolt Kuu, autorid Joel Kopli ja Anastasiya Klimentyeva. Kavand loob väheste ja hästi valitud vahenditega mitmekesise sisemaailma ning pakub eri vanuses lastele eraldumisvõimalust, mille heaks näiteks on raamatukogu ala. Hoone on selge ja kompaktse plaanilahendusega, optimaalselt teostatav ning sobitub hästi kriisi konteksti.

Foto: Kultuuriministeerium

Ergutuspreemia pälvis kavand «Segasumm» büroodelt KOKO arhitektid ja Drozdov ta partnery.

Foto: Kultuuriministeerium

Lisaks ergutuspreemiale märkis žürii loodud lisandväärtuse poolest ära veel kolm kavandit – Kalyna 8 arhitektuuribüroolt Eek ja Mutso, Kalyna 16 büroolt AB Standup ning HUBA büroolt Sirkel ja Mall.