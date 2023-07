Kohtume ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Kalev Kärpukiga nende Tallinna vanalinnas asuvas kontoris, kus töötavad lisaks temale veel kolm inimest. Ta on heatujuline, naeratab pidevalt ning räägib oma firmast silmanähtava entusiasmiga.

Adact.me loob tarkvara mängulistele turunduskampaaniatele, mille eesmärk on kasutajate tähelepanu köitmine ja nende kaasamine. Peamised kliendid on telekommunikatsioon firmad ja toidubrändid. Adact.me tarkvara kasutajate seas leiab nii Elisale, Tele2-e, Starbucks kui ka Airbalticu. Lisaks on nad teinud koostööd avaliku sektoriga. Näiteks Töötukassa ja Euroopa Komisjoni kontorid nii Brüsselis kui Eestis.