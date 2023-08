Urmas Sõõrumaal on kolm suuremat ärisuunda: kinnisvara, taksoäpp-jagamismajandus ja haldusteenused.

Kinnisvara, mida peetakse Eesti inimese meelisvaraks, teeb praegu läbi suuri muutusi. Sõõrumaa usub, et kinnisvaraturul käivad Eestis sarnased protsessid nagu mujalgi – ja see tähendab, et omanikke jääb aina vähemaks.