POMM TIKSUB ⟩ Maailma ärikinnisvaraturgu ähvardab tugev raputus

Tsüklilised langused toovad sageli kaasa hädamüügid. Nendega venitatakse seni, kuni pangad on veendunud, et investorid suudavad laenu teenindada ja kinnisvara väärtus pole kukkunud madalamaks laenusummast. Kui seda ei suudeta on häda käes.

Reutersiga vestelnud analüütikud, akadeemikud ja investorid rääkisid, et seekord on teisiti. Kuna eemalt töötamine on nüüd levinud ja inimesed on harjunud interneti teel ostma, siis linnad nagu London, Los Angeles ja New York on täis hooneid, mille järele puudub vajadus.